Oproep voor coldcase-zaak van Sicco Cuperus

Sicco Cuperus verdween op pinkstermaandag 9 juni 2014. Zijn auto werd gevonden bij de voormalige zuivelfabriek in Marrum. Er werd meteen groot onderzoek gedaan, en ook later zijn er onderzoeken geweest naar de verdwijning. Maar tot op heden zonder resultaat. Er wordt nu weer gevraagd om informatie over Cuperus of de donkerblauwe auto die in Marrum werd aangetroffen.

De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.