Welke winkels en zaken moeten straks dicht en wie mogen open blijven?

Hoeveel mensen mogen er op bezoek komen?

In aanloop naar de kerstdagen is het goed om te weten hoeveel familie en vrienden er op bezoek mogen komen. Daarover is het kabinet duidelijk: bij voorkeur geen bezoek. Voor binnen als buiten geldt dat er officieel 2 mensen op bezoek mogen komen. Voor de kerstdagen geldt een uitzondering: dan mogen er 3 mensen komen.

Wel of geen avondklok?

De afgelopen dagen werd er ook gesproken over een eventuele avondklok. Volgens insiders in Den Haag komt die er niet.