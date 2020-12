GGD kan bron- en contactonderzoek niet meer bijhouden

Het aantal van 260 nieuwe besmettingen is volgens Everhard Hofstra van de GGD een inhaalslag, maar hij ziet ook op maandag veel positieve tests binnenkomen. Het lijkt er dan ook op dat de cijfers die dinsdag worden gemeld, opnieuw boven de 200 zullen liggen. Een zeer hoog aantal, dat in Fryslân eigenlijk amper is voorgekomen.

Kwalijke zaak

Een gevolg van die hoge besmettingscijfers is dat de GGD amper nog bron- en contactonderzoek kan doen. Volgens Hofstra is dit een zeer kwalijke zaak: "We hebben steeds minder zicht op het virus, waar het zich verspreidt." Dat betekent dat het virus ook moeilijker te bestrijden is, omdat de GGD niet meer tegen mensen kan zeggen dat ze zelf in preventieve quarantaine moeten gaan.

Hofstra wil niet meteen zeggen dat hij moedeloos wordt van de cijfers, maar vindt wel dat mensen goed bij zichzelf moeten nagaan of ze zich eigenlijk wel aan de maatregelen houden. "Wij blijven bij de GGD doorgaan, maar het helpt enorm als iedereen z'n best blijft doen."