Premier Rutte spreekt het land toe: Nederland voor vijf weken op slot

Het is kort dag voor de scholen om voor de kerstvakantie nog online onderwijs op te zetten. In elk geval bij schoolkoepel Proloog, zegt directeur Albert Helder. Bij Proloog horen 23 basisscholen in de omgeving van Leeuwarden. "Online onderwijs is deze week geen optie. We gebruiken de komende dagen om te kijken hoe we het na 4 januari doen."

"De impact en de snelheid van het nieuws is stevig", zegt Helder. "Woensdag de scholen dicht is heel kort dag, om allemaal plannen te bedenken." Maar de school moet ook rustig blijven zegt hij. "We hebben de afgelopen maanden al verschillende stappen gezet. We gaan nu terug naar maart."