Corry krijgt eerste kerstpakket: "Dit is fantastisch"

Corry is zeven jaar pachter geweest van het dorpshuis Oan it Far in Hommerts. "Het doet mij wel wat hoor, ik ben niet zomaar opgehouden", vertelt ze. Daarna komen de tranen. Simone Koopmans heeft Corry aangemeld. Beide vrouwen hebben samen gewerkt in Hommerts. "Het was financieel niet haalbaar", legt Simone uit. "Maar Corry heeft het er nog altijd moeilijk mee. Vandaar dat ik Corry graag een kerstpakket wilde geven."

Vanwege de coronacrisis kon Corry geen afscheid nemen van de mensen in Hommerts. "Dat vind ik juist zo zonde. Maar de mensen die graag afscheid willen nemen van mij, die weten me wel te vinden."