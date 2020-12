Wat moet er volgend jaar in de boom hangen met kerst?

Waar de meeste mensen alleen in december de kerstspullen van zolder halen, zit Adelien Zwaan van groothandel Peha in Sneek het gehele jaar in kerstsferen. "Bij ons is het 365 dagen per jaar kerst", lacht ze. Als groothandel levert Peha kerstspullen aan allerlei megastores, tuincentra en webshops. Ver vooruit besluit Peha al wat volgend jaar de trends worden. "Hier in de showroom zie je nu al de kerstversiering voor volgend jaar."

Duurzame trends

Voor wie volgend jaar al helemaal up to date wil zijn met de kerstboom en versiering in huis, heeft Adelien een aantal tips. "Verlichte ballen zijn volgend jaar helemaal hip", wijst se. "Maar ook ballen waar nepsneeuw in zit zijn populair. Bovendien zie je pareltjes in het lichtsnoer, zodat ook het snoer een versiering wordt. En een duurzame trend zijn de LED-lampjes van glas."

Naast de traditionele kleuren zoals goud, zilver, rood en groen, zijn ook hippe thema's als roze volgend jaar helemaal 'in'. Bovendien is er een nieuwe trend: de nature-style. "Dat zijn producten met een natuurlijke look", legt Adelien uit. "We merken dat mensen steeds meer op zoek zijn naar natuurlijke elementen in huis. Dus ook tijdens de kerstdagen."