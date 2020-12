Toch strengere maatregelen voor de kerstdagen? Volg de toespraak van Rutte bij de Omrop

Het aantal nieuwe besmettingen loopt zowel in Fryslân als landelijk in sneltempo op. Er komen in Fryslân gemiddeld iedere dag ruim 150 nieuwe besmettingen bij, gekeken naar de afgelopen week. Ook landelijk neemt het aantal besmettingen al zes dagen op rij toe.

Minder dan een week na de laatste persconferentie komt Rutte daarom opnieuw met een toespraak. Vorige week waarschuwde hij al dat er geen versoepeling van de regels komt voor de kerstdagen. Wanneer het aantal besmettingen niet zou afnemen, kon het kwartje zelfs de andere kant op vallen. "Dan sluit ik niet uit dat we nog voor de kerst bij u terugkomen met strengere maatregelen." Dat lijkt nu het geval te zijn.

Volgens het laatste nieuws uit Den Haag denkt het kabinet na over de sluiting van musea en dierentuinen. Ook wordt er nagedacht over de detailhandel en een avondklok tijdens de jaarwisseling.

Persconferentie bij Omrop Fryslân

