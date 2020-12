Zeehondenpups laten liggen en afstand houden: het is even wennen voor het grote publiek

Op het Wad is het nu de tijd waarop grijze zeehonden pups krijgen. Dit jaar zijn ze net iets eerder dan anders. Het is ook voor het eerst dat dit gebeurt onder de regels van het nieuwe Zeehondenakkoord. In dit akkoord staan onder andere landelijke afspraken over wanneer je zeehonden mee mag nemen en wanneer niet.

Bij stormachtig weer belanden de zeehondenpups nog wel eens op de Waddeneilanden. Door het rustige winterweer komen er nu relatief weinig zeehonden in de problemen. In de zeehondenopvang in het Groninger Pieterburgen worden op dit moment twee pups opgevangen: eentje van Vlieland en eentje van Terschelling. Wanneer zeehonden opvang nodig hebben, is dit de plek waar ze naartoe gaan.

In dit akkoord is afgesproken dat zeehonden die hulp nodig lijken te hebben, langer geobserveerd worden voordat wordt ingegrepen. "Zo werkten we eigenlijk al. Dus wat dat betreft liepen we in de uitvoering eigenlijk al op de zaken vooruit zou je kunnen zeggen", zegt Sander van Dijk van de zeenhondenopvang in Pieterburen.

"Verf op de rug"

"De regels zijn in het algemeen dat je een zeehondenpup laat liggen als hij niet zichtbaar verwond of ernstig ziek is. En dat er 24 uren monitoring gaat plaatsvinden", legt dierenarts Ies Akkerdaas van de Zeehondenopvang Terschelling uit. "We kijken of er nog een moeder in de buurt is, of de pup al gespeend is en zelfstandig is. Kan hij zich weer herpakken en na een rustperiode weer terug naar zee gaan?"