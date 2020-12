Verpleeghuis Talma Hûs week lang op slot vanwege corona

In het Talma Hûs wonen mensen die dementie hebben. Naast de acht positive testen zijn er verschillende bewoners en medewerkers met klachten. Iedereen die klachten heeft, wordt getest.

Het verzorgingshuis schrijft dat het hen spijt dat ze deze beslissing moeten nemen. "Juist in deze feestmaand moeten we dit besluit nemen. Samen willen we de bewoners en hun naasten beschermen en zo verspreiding van het virus tegengaan. Vanzelfsprekend hebben wij in deze situatie extra aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de bewoners en medewerkers.