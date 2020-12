Huub Mous schrijft een nieuw boek over rouw in coronatijd

Rouwen onder een lege hemel is anders dan dat je gelooft in een overgang naar een ander leven na de dood. Toen corona begin dit jaar zijn intrede deed confronteerde dat Mous met zijn eigen rouw na de dood van zijn vrouw. Dat werd weer opgerakeld. Schrijven over het fenomeen rouwen en depressie waren het gevolg.

Het boek 'Het virus van de melancholie' gaat over de grote denkers als Camus en Freud en hoe die tegen rouwen en zwaarmoedigheid aankijken, maar ook over Simon Vestdijk, de schrijver die zijn leven lang last had van depressies. Ook Mous heeft periodes van depressie gekend. Daarin herkent hij Vestdijk, een van de meest productieve schrijvers in Nederland. Schrijven was voor Vestdijk een vlucht voor zwaarmoedigheid, denkt Mous.

Spaanse griep en corona

Ook legt hij een verbinding tussen de Spaanse griep in 1918 en corona nu. De gevoelens van de mensen waren ton ook van depressie, er waren veel meer zelfdodingen en veel rouw om doden die er vielen. Na de Spaanse griep-periode kwamen de roaring twenties. Dat was een reactie op die zwarte jaren.

De kans is groot dat dat straks ook gebeurt, denkt Mous. In die zin lijkt individuele rouw heel veel op de massale rouw in lastige periodes. "Het zijn golfbewegingen, zoals het leven zelf ook uit golfbewegingen bestaat", zegt de schrijver.