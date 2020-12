VIDEO: Piter Wilkens speelt 'anderhalve meter-sessie' in 100-jarig Woudagemaal

Piter is, zoals hij zelf zegt, al zijn hele leven met muziek bezig. "Als jongetje had ik al liedjes in mijn hoofd." Intussen leeft hij al 25 jaar van zijn eigen liederen in het Fries, en wat er ook gebeurt: "Die nemen ze je niet meer af". Op het moment is hij bezig een LP uit te brengen. Piter speelt in zijn 1,5 meter sessie zijn hit 'It paad werom' uit 2000 en de tip 'Fryske boeresoan'.

Afgelopen zondag zag je Iris Kroes in de eerste 1,5 meter sessie vanuit het honder jaar oude Woudagemaal in Lemmer. Speciaal voor de Fryske top 100 van Omrop Fryslân spelen nog 2 Friese artiesten de komende weken hun hit en tip. Misschien inspireert het je, om jouw stem voor de lijst aan hen te geven op www.frysketop100.nl. Geniet in ieder geval van de magische sfeer waarin de sessies opgenomen zijn!