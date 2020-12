Gemeente Leeuwarden zet verkeersregelaars in vanwege drukte Wielenpôlle

Ondanks veel onrust op social media en vragen van de fractie van Lijst058 aan het college, is de gemeente Leeuwarden niet van plan om het kerstdorp Wielenpôlle af te sluiten of dicht te gooien. Wel ziet de gemeente dat het druk is in de wijk, en daarom worden er vanaf zondagavond verkeersregelaars ingezet in de wijk.