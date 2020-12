181 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân in de afgelopen 24 uur

Er zijn de afgelopen 24 uur 181 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen in Fryslân, heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laten weten. Het zijn er 11 meer dan zaterdag, toen ging het om 170 besmettingen. Zaterdag nam het aantal besmettingen in Fryslân voor het eerst in vier dagen weer af, maar het aantal besmettingen is dus opnieuw opgelopen.