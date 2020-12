Twee Nederlandse titels voor Knegt op Nederlands kampioenschap shorttrack

500 meter

De kortste afstand was minder spannend dan de 1.000 meter. Knegt stond in het begin de leiding even af aan De Laat, maar hij pakte hem ruim voor het einde terug en gaf deze niet meer uit handen. De Laat werd opnieuw tweede en zag dat achter zich de broers Melle en Jens van 't Wout druk bezig waren met de strijd om het brons. Melle won die strijd.

De B-finale werd gewonnen door Daan Breeuwsma.