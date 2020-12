'Telescoopbeen' brengt Knegt op 1.000 meter de Nederlandse titel

Sjinkie Knegt heeft zondag in Thialf de Nederlandse titel op de 1.000 meter gewonnen. Itzhak de Laat leek de beste papieren te hebben bij het ingaan van de laatste bocht, maar de Leeuwarder had daarbij geen rekening gehouden met Knegt z'n beroemde 'telescoopbeen.' Daardoor was de Bantegaaster net wat sneller dan De Laat.