Hattrick voor Suzanne Schulting met drie Nederlandse titels

1.000 meter

In 2017 en vorig jaar won Schulting ook al een gouden medaille op de 1.00 meter. De shorttrackster uit Tijnje kwam in de finale eigenlijk niet in de problemen. Een paar rondjes voor het einde kwam ze met een versnelling die te sterk was voor de andere vier schaatssters. Daardoor won Schulting uiteindelijk met een klein gat voor Poutsma. De strijd om de derde plaats ging tussen de zussen Xandra en Michelle Velzeboer, waarbij Xandra net iets sneller was. De Vries eindigde als vijfde.