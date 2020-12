VVD Fryslân betuigt dank aan 'Mr. Lelylijn'-Durk Pool met taart

Pool maakt zich al jaren sterk voor de spoorlijn die van Lelystad richting Groningen moet via Drachten. Veel partijen hebben intussen de Lelylijn omarmd en in hun programma voor de Tweede Kamerverkiezingen gezet. Zijn eigen partij, de VVD, had het er oorspronkelijk niet in staan maar door de lobby van het Friese Statenlid en ook gedeputeerde Avine Fokkes is het er uiteindelijk wel als punt in opgenomen.

Vice-voorzitter van het bestuur van de Friese VVD, Eric ter Keurs (oud-burgemeester van Tytsjerksteradiel), overhandigde Pool de taart met de tekst: "Bedankt Dirk/mr. Lelylijn".