Cambuur Sjoernaal: Jamie wint van Joey in broerenstrijd

De wedstrijd tussen SC Cambuur en Jong AZ is voor de familie Jacobs een bijzondere. Bij Cambuur speelt Jamie en bij Jong AZ zijn jongere broertje Joey. De broederstrijd eindigde zaterdag in het voordeel van de oudste: Cambuur was met 2-0 te sterk voor de Alkmaarders. Makkelijk ging het beslist niet, de Leeuwarders hadden twee strafschoppen nodig voor de overwinning.

