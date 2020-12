Gemeente Leeuwarden houdt kerstdrukte Wielenpôlle in de gaten

De gemeente Leeuwarden heeft zaterdagavond ingegrepen bij de grote drukte in de Wielenpôlle 's avonds. De bewoners hebben de straten daar zoals ieder jaar weer helemaal in kerstsfeer gebracht. Sommigen verkopen kerstspullen zoals kerststukjes of wat eten en drinken, maar dat heeft de gemeente liever niet. Er komen iedere avond veel mensen op af en dat zorgt voor verkeersoverlast.