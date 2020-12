Omrop Fryslân zendt zondag live een kerkdienst uit, vanuit de Martinikerk in Franeker. De dienst begint om 10.00 uur en de voorganger is dominee Jan Willem Nieboer. De organist is Jochem Schuurman, daarnaast wordt er gezongen door Tetsje van der Kooi en klarinet gespeeld door Astrid den Daas.