Oudega, Nijega en Opeinde werken aan verkeersveiligheid

De dorpsbelangen kregen regelmatig klachten over gevaarlijk rijgedrag. Uit metingen van de gemeente eind 2019 is het beeld dat er te hard wordt gereden bevestigd. Op de Kletten tussen Opeinde en Drachten rijdt bijna 50 procent van de automobilisten harder dan de 60 km/uur die is toegestaan. En op de Kommisjewei in Nijega reed meer dan driekwart van de auto's sneller dan 60 km/uur. En dat terwijl er op een gedeelte ook maar 30 km/uur mag worden gereden. Ook op de Kilometerwei in de richting van Oudega rijden veel mensen te snel.

Enquête

De commissie verkeersveiligheid van Oudega, Nijega en Opeinde hebben daarom een enquête opgezet, die verstuurd wordt en ook digitaal in te vullen is. Daarmee kunnen later vervolgstappen bepaald worden.