Nieuwbouw kleine woonvorm voor dementerende ouderen in Joure aan Ulohôf

De omgevingsvergunning voor de locatie ligt nog een aantal weken ter inzage. De grond ligt tegenwoordig braak, maar vroeger stond er een school met gymnastieklokaal. In 1957 werd de christelijke ulo geopend. Na christelijke scholengemeenschap De Jouwer (mavo-lhno) volgde in 1986 de protestants-christelijke/rooms-katholieke scholengemeenschap De Stûke (mavo/lhno). Het schoolgebouw werd toen 'De Blaauwhof' genoemd. Na 1993 ging de school op in het Bornego College en intussen zijn de gebouwen al weer jaren gesloopt.