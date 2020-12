Woning in brand aan de Stationsweg in Grou

De brandweer werd rond middernacht opgeroepen. De brand zou ook tussen de muren van het pand hebben gezeten, waardoor het lastig was om het vuur te blussen. Er is een hoogwerker uit Leeuwarden gekomen en de brandweer heeft gaten in het dak moeten zagen. Het gaat om een wat ouder huis dat omstreeks de jaren 1920 gebouwd is. De woning raakte flink beschadigd.