Vijfde keer brand in Twijzelerheide in twee weken

De brandweer is deze maand inmiddels vijf keer ingezet voor brandjes in het dorp. Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen maakt zich zorgen over de incidenten in zijn gemeente. Hij snapt dat jongeren zich vervelen door de coronacrisis, "maar wat niet acceptabel is, is dat er zo'n acht bushokjes zijn opgeblazen en allerlei bankjes in Twijzelerheide. Dat is vandalisme."

Brouwer hoopt dat ouders en verzorgers met de kinderen in gesprek gaan. Hij verwacht ook dat er tijdens de jaarwisseling meer vernielingen zullen zijn dan afgelopen jaren.