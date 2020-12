Henk de Jong blij met eerbetoon aan Sandor: "Prachtig, zo'n spandoek"

Het begin was nog redelijk, zegt De Jong. "We hadden de overhand, maar plotseling waren we dat kwijt en hadden we het vrij lastig. Ja, we hebben wel kansen gehad, maar we hadden ook geluk met die bal op de paal in de slotfase." Het schot van Millen Baars op het houtwerk eindigde in de handen van Cambuur-doelman Sonny Stevens.

Openbreken met strafschoppen

Uiteindelijk maakte Mühren dus het verschil met twee strafschoppen. "Thuis tegen Dordrecht hadden we het ook", zegt De Jong. "Toen was de uitslag wat dikker, maar ook toen braken we het open met een penal."