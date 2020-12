SC Cambuur winterkampioen na moeizame winst op Jong AZ

De Leeuwarders hadden vanaf het begin veel balbezit. In de tweede minuut zorgde dat voor een grote kans van Issa Kallon, maar de snelle aanvaller kreeg de bal niet tussen de palen. Daar bleef het niet bij, want Cambuur omsingelde de tegenstander en voetbalde veel op de helft van Jong AZ. Meer dan een paar kansjes voor Robert Mühren leverde dat in het eerste kwartier niet op.

Jong AZ komt in de wedstrijd

Na twintig minuten kreeg rechtsback Doke Schmidt de kans om uit te halen, maar het schot van de verdediger ging recht op keeper Bakker af. Langzaamaan kwamen de talenten uit Alkmaar daarna beter in de wedstrijd, zonder daarbij gevaarlijk te worden. Dat veranderde toen Koopmeiners van dichtbij af kon drukken, maar gelukkig voor Cambuur kon keeper Stevens redding brengen. Even later moest Stevens weer in actie komen bij een schot van Lathouwers. De doelman zorgde er zo voor dat het 0-0 bleef bij rust.