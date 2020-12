De Geitefok bestaat 75 jaar: "We hebben ons dorp op de kaart gezet"

Trouwen met de geit

Een van de mooiste tradities vindt Lukkes dat er in zijn tijd een geit mee ging naar de bruiloft als een lid van De Geitefok ging trouwen. "Dan kwam die geit binnen en pakte hij meteen het bruidsboeket en vrat 'm op. Iedere keer weer."

Naast het vermaak die de stunten met zich mee brengen, dienen ze ook nog een ander doel. "Een stunt uithalen is niet zo moeilijk, maar je moet er ook een verhaal bij hebben," vertelt Anema. "Het is een keer gebeurd dat we geen plan hadden om wat te stelen, toen hebben we een bord in het dorp neergezet waar op stond dat er een gemeentehuis in Oldeberkoop zou komen. Er kwam een grote discussie. Het heeft veel publiciteit opgeleverd voor het dorp. We hebben het op de kaart gezet."

De oudejaarsvereniging betekent daarom veel voor het dorp. Naast de stunten organiseren ze activiteiten. Bijvoorbeeld een bingo voor ouderen, een nieuwjaarsfeest en een paasvuur. "We hebben als vereniging veel voor het dorp betekend. En zo blijven de jongeren ook wat bezig. Er was in mijn tijd nooit gedoe met Oud en Nieuw."