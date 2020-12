Lichtkunst op geheime locaties in Fryslân

Waar het allemaal te zien is, blijft vooraf geheim. Het gaat niet om iconen, maar juist locaties die niet heel bekend zijn. Achter deze keuze zit een kerstgedachte, zo vertelt Andrea Möller van het LUNA Collective. "Wij willen iedereen integreren en dit hebben we vertaald naar objecten, plaatsen en oorden die niet zo bekend zijn. Ze zijn niet geliefd, er is kritiek op of ze zijn afgeragd. Wij zetten hier licht op en laten het er heel mooi uitzien. Wat positieve aandacht krijgt wordt vanzelf mooi."

Bij Omrop Fryslân te zien

Vanwege de coronamaatregelen mag het geen publiek trekken, maar het wordt via Omrop Fryslân op televisie bij het publiek gebracht. "Het kan een toevallige voorbijganger trekken en dat is te overzien", vertelt Koos de Vries van de organisatie. "Maar als het te druk wordt dan moeten we de stekker er helaas uit trekken, maar dat is binnen deze formule helemaal geen probleem omdat het via tv en internet te zien is. Het is een soort flits-moment, voordat iemand het doorheeft waar we zijn, zijn we alweer vetrokken."