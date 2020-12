ChristenUnie wil Friese taal in de grondwet

Verankering in de grondwet moet daar recht aan doen, zegt de ChristenUnie. De partij heeft twee Friezen op de lijst voor de tweede kamer staan: Carlijn Niesink uit Wirdum staat 19e en Andries Bouwman uit Leeuwarden op de 27e plek.

'Cultuur en identiteit'

Toen ik naar Fryslân verhuisde, had ik niet in de gaten hoe belangrijk de Friese taal is", zegt Niesink. "Nu, jaren later, zie ik de waarde van die Friese taal. Het is niet alleen een taal, maar ook een cultuur en voor een hele hoop mensen onderdeel van hun identiteit. Ik werk voor een kerk in Berltsum en daar zie ik wat de Friese taal doet met mensen. Het is de taal die ze raakt, waarin ze zich emotioneel uiten, de taal van hun hart. Niets komt zo dichtbij als de moedertaal. Daarom is het belangrijk dat het Fries in de grondwet komt!"

'Niet vanwege mij Nederlands'

Bouwman denkt er ook zo over: "Ik merk het in mijn werk als wethouder, als ik spreek met een mantelzorger of een jongere. Mijn eigen Fries is niet zo goed, maar ik wil niet dat mensen Nederlands gaan praten voor mij. Dat moeten ze ook niet hoeven doen in het ziekenhuis, de rechtbank of het gemeentehuis."