Cambuur Sjoernaal: minder weggeven tegen Jong AZ en terugkijken met Ogbeche

SC Cambuur won de laatste vijf wedstrijden, maar het voetbal van de afgelopen duels was minder goed. En dat niet alleen: de Leeuwarders geven ook meer kansen weg dan voorheen. Zaterdagmiddag tegen Jong AZ moet daar verandering in komen. Trainer Henk de Jong wisselt voor dat duel twee keer in zijn opstelling: in het Cambuur Sjoernaal legt hij uit waarom. Ook blikken we terug op een wedstrijd uit het verleden. Dat doen we met oud-spits Bartholomew Ogbeche.