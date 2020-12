Omrop TIP: Beklimmers deel 3: de toekomst van de landbouw

Een andere 'beklimmer' is foeragehandelaar Theo Mulder uit Kollumerzwaag. Zijn missie is de landbouwgrond weer gezond te krijgen door minder kunstmest en pesticiden te gebruiken. Met andere grassoorten en een natuurlijke bodembehandeling kan de boer duurzamer werken en net zo'n goede productie leveren als nu, is Mulders overtuiging. Hij noemt de boer 'de apotheker van de toekomst', waarbij gezonde voeding het medicijn is. Hij predikt zijn evangelie bij boeren in het land en heeft contact met internationale wetenschappers.