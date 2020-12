170 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân in de afgelopen 24 uur

De meeste besmettingen waren in de gemeente Súdwest-Fryslân (29). Daarna komen Leeuwarden (27), De Fryske Marren (23) en Noardeast-Fryslân (22). Er is één persoon in het ziekenhuis terechtgekomen en in Opsterland en Súdwest-Fryslân zijn twee mensen overleden aan het coronavirus.

Landelijk zijn er 9.182 positieve testen, zo blijkt uit de RIVM-cijfers. Vrijdag waren dat er 8.894.