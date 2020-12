HEA! Retroradio in Workum

Iedere zaterdag worden door Vincent Postma en Marcel Dijkstra online verzoekplaatjes gedraaid vanuit Café Spoorzicht in Workum. De radio-uitzendingen zijn via de streamingdienst DLive te volgen. Luisteraars kunnen hun verzoekje doorbellen of appen en het programma is erg populair. De mannen zijn allebei muziekfanaten en hun hobby is volledig uit de hand gelopen. De muziek wordt gedraaid met vinyl en de nummers komen allemaal uit de jaren 60, 70 en 80.