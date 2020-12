Snert voor alle inwoners Gerkesklooster-Stroobos: 'Soep op de Stoep'

De dorpen zetten de schouders eronder en proberen wat meer saamhorigheid in de dorpen te bewerkstelligen. "Het is een actie die al op meer plaatsen in het land heeft gedraaid. Wij vonden het zo leuk dat we dachten: dat doen wij ook. Ik heb contact gezocht met de initiatiefnemer die ik nog kon van mijn eerdere werk. Daar hebben wij een draaiboek van gekregen en zo is het begonnen," zegt Elly van Manen van de actie.

Volgens haar is het goed dat er wat aandacht is voor elkaar. "Je ziet het niet altijd. Dus wij dachten: we brengen gewoon iédereen een kom snert. Als je dan mensen treft die toch wel eenzaam zijn, dan zie je ze direct."

Week lang erwtensoep maken

Zodoende wordt er zaterdag snert uitgedeeld. Dat gebeurt wel veilig: de vrijwilligers hebben mondkapjes op, dragen handschoenen en houden voldoende afstand. De vrijwilligers hopen dat de actie de inwoners een hart onder de riem steekt. Van Manen: "De vrijwilligers hebben een emmertje mee gekregen om de snert op te zetten. Dat kunnen ze neerzetten en daarna aanbellen. De snert is gemaakt door mensen van de 4 Elementen, een werkplaats in het dorp voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zijn de hele week bezig geweest met het maken van de snert."

Tot nu toe zijn de reacties erg positief, zegt Van Manen. "Mensen vinden het prachtig. 'Wat mooi, ik ben zo coronamoe,' zei iemand. 'Geweldig, superactie,' gaf een ander aan. En er is ook een meisje dat bij de deuren langs gaat om een kerstliedje te zingen."