Nog steeds actie van boeren bij distributiecentrum in Heerenveen

Boeren voeren nog steeds actie bij het distributiecentrum van supermarktketen Lidl in Heerenveen. De actie begon vrijdagavond. De boeren blokkeren de in- en uitgangen van het terrein, zodat vrachtwagens het terrein niet op- of af kunnen. De boeren willen met de actie bereiken dat ze een eerlijke prijs krijgen voor hun producten.