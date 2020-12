Politie op zoek naar inbrekers bij bouwbedrijf in Balk

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag naar inbrekers gezocht op het bedrijventerrein Eigen Haard in Balk. Er was een melding van een inbraak, waarna de politie met een hoogwerker van het brandweerkorps uit Sneek op een dak naar de daders heeft gezocht. Ook zijn er speurhonden ingezet om de omgeving af te speuren. Er zijn geen mensen aangehouden en het is niet bekendgemaakt of er spullen zijn gestolen.