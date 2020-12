Wopke Hoekstra is minder Fries dan je denkt, maar heeft Opsterlandse roots

Wopke Hoekstra werd in 1975 geboren in het ziekenhuis in Bennekom, zijn vader Joost was op dat moment huisarts in opleiding. De baby werd niet vernoemd, maar kreeg wel een Friese voornaam: Wopke. Maar dat was alleen omdat Wopke's ouders een Friese naam leuk vonden en ook al een Wopke kenden.

Overgrootvader uit Hemrik

Wopke's opa Arie Hoekstra (1912-1995) was hoogleraar klassieke talen en Grieks. Opa Hoekstra is geboren in Clinge. Ook hij was dus geen Fries. Maar Wopke's overgrootvader was dat wel: Binne Hoekstra (1880-1940). Overgrootvader Hoekstra werkte als commandant bij de Marechaussee en later als administrateur. Hij is al als jongeman uit de provincie vandaan verhuisd, maar hij kwam uit Hemrik. En bij hem begint de vaderlijke lijn in Opsterland.

Vóór overgrootvader Binne volgden landbouwer Luitzen Wiebes Hoekstra (1838-1895), arbeider en landbouwer Wiebe Luitzens Hoekstra (1811-1886) en wagenmaker Luitzen Douwes Hoekstra (sirka 1762-1846). Al deze voorvaderen in de rechte mannelijke lijn woonden in Lippenhuizen, waar Luitzen Douwes Hoekstra op 20 maart 1812 ook de achternaam 'Hoekstra' op papier liet zetten voor zijn familie: