Nieuwe boek "We strûpe derûnder" van Gjalt de Groot is een tijdsdocument

Gjalt de Groot, veldman en volksschrijver, opgegroeid in dat waterland, schrijft over die strijd en over het leven van de mensen die daar ver achteraf woonden op hun boerderijen met legendarische namen als Luctor et Emergo, Laban, Cuba, Werklust en de Kooiplaats. Allemaal boerderijen waar men alleen met een boot kon komen. De Groot beschrijft in deze roman het leven van Jeen en Anne van den Berg, de grootouders van Elfstedentochtwinnaar Jeen van den Berg (1954) en Jeen Nauta, één van de vijf schaatsers die in 1956 tegelijkertijd over de finish kwamen in de Elfstedentocht.

Zeven jaar

"We strûpe derûnder!" kan worden beschouwd als een tijdsdocument over het harde leven van toen, beschreven door een man die gebruik heeft gemaakt van zijn eigen ervaring in dat waterland. De Groot heeft ook met nabestaanden van de bewoners van De Alde Feanen gesproken. "Ik heb zeven jaar gedaan over het schrijven van het boek. Dat is land, maar het was ook nodig want het moest rijpen." Hier en daar heeft de schrijver wat fantasie gebruikt om er wat spanning in te brengen. "Maar de beschrijving van het bewerken van het land, het melkvaren, het vissen met fuiken, dat ia allemaal echt zoals het toen was."