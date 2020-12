Ledenvergadering De Friesche Elf Steden: digitaal en zonder erwtensoep

"Er is natuurlijk geen pannetje met erwtensoep in de pauze in het WTC en we hebben geen spreker. Maar er is wel belangstelling," zegt voorzitter Wiebe Wieling. "Er doen zo'n 430 tot 450 leden mee. We zitten in een studio in St.-Annaparochie met het bestuur. Alle leden hebben een code ontvangen, daarmee kunnen ze inloggen om de vergadering te volgen. Ze kunnen ook digitaal op ons reageren, zo proberen we toch contact met elkaar te houden."

Behoefte

De kans is heel klein dat er een tocht komt, maar toch is een vergadering wel nodig, zegt Wieling. "We hebben ieder jaar wel zaken af te handelen, zoals de begroting en de jaarrekening. Dat kun je uitstellen, maar we moeten dat ook maar niet in de zomer doen. Toch hadden we niet gerekend op zo veel deelnemers, dus blijkbaar voldoet het wel aan een vraag. Het eerste deel is een soort formaliteit, maar er komen altijd veel vragen bij de leden vandaan."

IJsscenario

Als er voldoende ijs ligt en het zou met de coronamaatregelen wel mogelijk zijn, dan kan het bestuur naar eigen zeggen binnen 48 uur een Elfstedentocht organiseren. Het zou volgens Wieling wel heel jammer zijn als er nu net in déze periode genoeg ijs zou liggen. "Zo'n scenario, ik weet niet of wij dat goed kunnen hanteren. Ik heb dat maar uit m'n hoofd gezet." Maar de kans op die situatie is klein. "Om eerlijk te zijn houd ik het niet erg goed in de gaten. Als ik nu al hoor dat we met Kerstmis maar met drie mensen ergens mogen komen en dat het vaccineren wel eens een heel jaar kan duren, dan is de kans dat we het virus in januari-februari de baas zijn heel erg klein."