Partijen willen onafhankelijk onderzoek naar resultaten TopDutch-campagne

Het is onduidelijk of TopDutch wel bij heeft gedragen aan het binnenhalen van nieuwe bedrijven. De fracties willen van Gedeputeerde Staten weten of de campagne echt wel iets heeft opgeleverd. Daarnaast willen ze weten of de bureaus die zijn ingehuurd wel opdracht hebben gekregen volgens de Europese aanbestedingsregels.

Evaluatie

Er is een evaluatie uitgevoerd door het bureau ERAC, maar volgens de fracties loopt het rapport van ERAC met een grote boog om de aanbesteding en de totstandkoming van het project. Daarom pleiten de fracties voor een onderzoek door een onafhankelijke partij.

"Een pijnlijke vraag is of de naam TopDutch zo langzamerhand niet te veel 'besmet' is geraakt," schrijven de fracties. Zij willen antwoord op hun vragen hebben voordat er in de Staten op 6 januari een debat over volgt.