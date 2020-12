Friese KNRM-boten worden de komende jaren vervangen

De KNRM heeft in Fryslân reddingstations op de Waddeneilanden, in Lauwersoog, Harlingen, Hindeloopen en Lemmer. Aan het plan om alle boten daar en in de rest van het land te vervangen, moet tussen nu en 2035 uitvoering worden gegeven.

'We zijn het ze verplicht'

Directeur Jacob Tas is blij met de plannen: "Aan de zeevarenden en watersporters zijn wij verplicht al onze middelen in te zetten om te helpen en te redden als dat nodig is. Aan onze vrijwillige redders op de reddingboten zijn we verplicht ze het beste materiaal te bieden, zodat zij veilig kunnen uitvaren en veilig kunnen thuiskomen".

De eerste nieuwe reddingboot wordt nu gebouwd en kan in 2021 worden ingezet. Er zal voor de komende 15 jaar ieder jaar ruim 5,5 miljoen euro worden uitgetrokken voor de plannen.