Roosje Hindeloopen krijgt predicaat Hofleverancier: "Letterlijk de kroon op ons werk"

De titel Hofleverancier wordt toegekend aan kleine en middelgrote ondernemingen die belangrijk zijn voor de regio, die een vooraanstaande plek vervullen binnen de branche, een goede naam hebben en financieel gezond zijn.

"We zijn erg vereerd", zegt Stallmann. "Voor mijn voorouders en de generatie voor ons is het natuurlijk een schitterend moment. Hoewel het al lang geleden is, wil ik het krediet aan mijn voorouders geven. We maken een heel bijzonder product", zegt hij.

De relatie van het bedrijf met het Koningshuis gaat ver terug. In 1890 kocht een lid van de Koninklijke familie voor het eerst iets uit het bedrijf. In 2005 is Stallmann met een collega twee uur op privébezoek geweest bij Willem-Alexander en Máxima, die toen nog prins en prinses waren. "Ze hebben veel meubels van ons", vertelt Stallmann. "We hebben bij hen thuis gepraat over het Hindelooper erfgoed en de Hindelooper producten."

Nu is het bedrijf dus ook echt koninklijk. "We maken de echte Hindelooper meubelen. Dat kunnen we nu zeggen", zo zegt Stallmann.