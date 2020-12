Burgemeester Brouwer in It Polytburo: 'Rekening houden met meer vernielingen tijdens oudejaarsnacht'

Burgemeester Brouwer van Achtkarspelen houdt rekening met meer vernielingen tijdens de jaarwisseling. Omdat het niet is toegestaan om grote feesten te organiseren en het carbidschieten slechts tot half vijf 's middags mag duren, is er voor de jeugd eigenlijk niets te doen. Burgemeester Oebele Brouwer doet een beroep op de jeugd in zijn gemeente, en hoopt op het gevoel van eigen verantwoordelijkheid. In Achtkarspelen hebben 41 ploegen vergunningen gekregen voor het carbidschieten, waarbij sommige groepen met vier man moeten schieten, om groepsvorming te voorkomen. Om eventuele ongeregeldheden tijdens oudjaarsnacht aan te kunnen pakken zijn alle verloven van de politie ingetrokken. Ook zullen er geen agenten naar andere gemeenten gaan voor het verlenen van bijstand, zo zegt burgemeester Brouwer.