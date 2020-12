Batista Meier keert tegen Vitesse terug in de basis

Verwachte opstelling SC Heerenveen: Mulder; Floranus, Van Hecke, Bochniewicz, Woudenberg; Kongolo, J. Veerman, Batista Meier; Nygren, H. Veerman en Van Bergen.

De wedstrijd begint zondagmiddag om 12.15 uur en is live te beluisteren in het programma Snein in Fryslân. Het commentaar is in handen van Arjen de Boer.