IJsbond en Veiligheidsregio spreken af: schaatsen op natuurijs is toegestaan

Als er deze winter ijs komt, zullen de ijswegencentrales in Fryslân ervoor zorgen dat er op natuurijs geschaatst kan worden. Volgens deze partijen kan er ook in deze coronatijd worden gereden, omdat dat op natuurijs een 'individuele gelegenheid' is. Wel moeten de schaatsers zich houden aan de geldende maatregelen. Tochten zijn eerst niet mogelijk.