Voorzitter Friese Exportclub: 'Harde Brexit slecht voor Friese bedrijfsleven'

"Ik had graag gezien dat er al eerder een handelsovereenkomst zou liggen, want het wordt nu wel erg ingewikkeld natuurlijk", zo zegt Munneke. Eigenlijk heeft hij er ook geen vertrouwen meer in dat het nog goed komt. "De tijd is nu wel erg krap en de uitspraken van de regering Johnson bieden ook niet veel houvast." Het betekent dat de handel met het VK na 1 januari veel moeilijker zal verlopen.

Zo zal er veel papierwerk en controle nodig zijn om iets naar de andere kant van het Kanaal te mogen brengen. Daarnaast zullen de prijzen aan beide kanten flink gaan stijgen. "En dat is erg jammer, maar daar zullen we mee om moeten gaan. En ik heb op zich het volste vertrouwen in de Friese ondernemers dat zij er weer een mouw aan zullen passen."