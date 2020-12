Atlantische roeisters zijn er een dag voor de start helemaal klaar voor

De roeisters zijn Iris Noordzij uit Reard, Melissa Vooren uit Goingarijp en oud-Pingjumer Renate de Backere. Marieke le Duc-Bouwense uit Zeeland is de enige niet-Fries in het team. De vrouwen zijn al twee weken op La Gomera, één van de Canarische eilanden, om zich voor te bereiden op 's werelds zwaarste roeirace. De boot is goedgekeurd, er is nog getraind op de oceaan en de tactiek is besproken. Nu is het wachten op de start.

De vrouwen roeien voor het goede doel: geld inzamelen voor onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Het sportieve doel is om als eerste Nederlandse vrouwenteam aan te komen en misschien zelfs een wereldrecord te vestigen.

Bubbel

Ze zijn blij dat ze al een week op het eiland zijn. Het is een soort van bubbel, vertellen de vrouwen: alles op het eiland straalt de roeirace uit. Nu moeten ze vooral veel wachten en krijgen ze veel informatie over de race. Ook met andere teams bespreken ze verschillende zaken, om zo goed mogelijk aan de start te kunnen verschijnen. Maar inmiddels hebben ze wel genoeg van het wachten: ze willen graag de grote oversteek maken.

De tactiek is helemaal klaar, maar die willen ze geheim houden, omdat het om een wedstrijd gaat.

Friese vlag

De Friese vlag is ook aan boord, maar die mag niet mee. De vlag zouden ze namelijk als zeil kunnen gebruiken en dat zou strafpunten opleveren. De vlag wordt met het vliegtuig naar Antigua gebracht.

De oversteek duurt minstens 40 dagen en er wordt continu geroeid. Dat is erg zwaar, maar de vrouwen zijn ervan overtuigd dat ze het aankunnen. De mentale toestand is uitstekend.

De start is zaterdagmiddag te volgen via Facebook.