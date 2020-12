HEA! De Bosmannen regelen het

Alle dinsdagochtenden zijn de 'bosmannen' te vinden in het Sickenga-bosje achter de kerk Op de Hoogte in Wolvega. De al wat oudere heren onderhouden het kerkbos vrijwillig. De kerkgemeenschap kreeg het bos uit de nalatenschap van Aleida Sickenga, en gebruikt het nu voor activiteiten of educatieve doelen. De bosmannen snoeien, vegen de bladeren aan en ruimen takken op met veel plezier, want het praten en samen koffiedrinken is ook heel gezellig.