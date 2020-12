Verpakken van kaas FrieslandCampina van België naar Wolvega

FrieslandCampina brengt kaasverpakkingslijnen uit België over naar Wolvega. Na het schrappen van meer dan 200 banen in Dronryp, Gerkesklooster en ook in Wolvega, waar de financiële administratie vertrekt, toch een beetje goed nieuws voor Fryslân, zo lijkt het. Maar hoe goed is nog wel de vraag.