Boek over schilderende boer Marten Groenhof: "In zijn hart meer schilder dan boer"

Het oude atelier van Marten Groenhof is nog steeds te zien in de boerderij waar de schilderende boer heeft gewoond. Het is een uitbouw van twee bij drie meter en is sinds het overlijden van Groenhof in 1978 niet meer veranderd. Zijn biograaf, Jan Pieter Dijkstra, kreeg het idee om een boek over Groenhof te maken. "Hij was hier in It Heidenskip wel beroemd. Ik denk zelfs dat hij in zijn hart meer schilder dan boer was. Zijn vrouw was meer van het werk op de boerderij. Het bijzondere was dat hij nooit tekenles heeft gehad, maar dat zie je in zijn werk niet terug."